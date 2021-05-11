برلماني: أفعال الاحتلال الإسرائيلي في القدس منافية لكافة حقوق الإنسان العالمية

قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، إن الأفعال التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في القدس الشرقية وفي المسجد الأقصى منافية تمامًا لكافة حقوق الانسان العالمية، موضحًا أن اقتحام ساحة المسجد الاقصي اعتداء مرفوض تمامًا على المقدسات الدينية الاسلامية.



وأشار "أبو الفضل" في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إلى الإدانة المصرية التي أصدرتها وزارة الخارجية وعبرت فيه عن إدانة مصر، بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية حرم المسجد الأقصى المبارك مجددًا والتعرض للمصلين وإخراجهم من ساحات المسجد وتحذير مصر من تداعيات هذه الهجمة الاسرائيلية على مقدسات المسلمين.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن العمل كذلك على إخراج الفلسطينين من منازلهم في حي الشيخ جراح بدعوى أنها ممتلكات لمستوطنين يهود قبل 100 عام، تُعد أفعال سافرة وغير مقبولة، وتزيد الاحتقان في المنطقة وتعمل على هز الاستقرار، لافتًا إلى أن القدس متروكة للحل النهائي والمفاوضات بين الفلسطيين والاسرائيليين، وأي افعال غير ذلك الان والاعتداء على المدنيين الفلسطنيين تعرض الوضع برمته للإنفجار في الشرق الأوسط.

