رانيا محمود ياسين تتمنى الشفاء لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

تمنت الفنانة رانيا محمود ياسين الشفاء لكل من سمير غانم ودلال عبد العزيز والإعلامية إيمان الحصري.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك":يارب اشفي الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز والإعلامية إيمان الحصري يارب اشفي كل مريض يارب اللهم لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.

نشر الفنان حسن الرداد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يرد فيه على شائعات وفاة الفنان سمير غانم.

وقال حسن الرداد : “لا صحة لكل الأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية لحمايا الأستاذ سمير غانم”.

ونفى الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، ما تردد من أخبار حول توقف أجهزة والدها الفنان سمير غانم، وذلك تأكيداً لما نشره صدى البلد، عن استقرار حالته الصحية.









وقال رامي، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” :" اغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح .. السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع..ارجوكم اتقوا الله..مش كده!





الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد..مش بتزيد من هم المهموم ..لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل..وعلى حساب صحة الأخرين ونفسية أسرهم".





وتابع : "لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما..ف"لا يرد القضاء إلا الدعاء" كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم".







