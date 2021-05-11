ضربة موجعة لريال مدريد حتى نهاية الموسم

كشف ريال مدريد الإسباني عن طبيعة إصابة نجم الفريق الفرنسي فيرلاند ميندي التي كان قد تعرض لها مؤخراً.





وقال الملكي في بيان رسمي له عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت:" بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا فيرلاند ميندي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد ، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالتهاب عظمي".





وأفادت الصحفية أرانتشا رودريجيز بأن ريال مدريد لم يكشف عن مدة غياب النجم الفرنسي بالتحديد ولكن من المتوقع انتهاء موسم ميندي مع الملكي ولن يلعب الثلاث مباريات المتبقية من الموسم الحالي.





وأشارت أرانتشا رودريجيز إلى أن ريال مدريد يعاني من إصابات عديدة على رأسها سيرجيو راموس وداني كارفخال ورافائيل فاران ولوكاس فاسكيز.