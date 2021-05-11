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ضربة موجعة لريال مدريد حتى نهاية الموسم
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 05:01 م
ريهام عبد المحسن
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كشف ريال مدريد الإسباني عن طبيعة إصابة نجم الفريق الفرنسي فيرلاند ميندي التي كان قد تعرض لها مؤخراً.
وقال الملكي في بيان رسمي له عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت:" بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا فيرلاند ميندي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد ، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالتهاب عظمي".
وأفادت الصحفية أرانتشا رودريجيز بأن ريال مدريد لم يكشف عن مدة غياب النجم الفرنسي بالتحديد ولكن من المتوقع انتهاء موسم ميندي مع الملكي ولن يلعب الثلاث مباريات المتبقية من الموسم الحالي.
وأشارت أرانتشا رودريجيز إلى أن ريال مدريد يعاني من إصابات عديدة على رأسها سيرجيو راموس وداني كارفخال ورافائيل فاران ولوكاس فاسكيز.
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