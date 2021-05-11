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ضبط 16138 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد 16138 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 389 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 2842 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (16138) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (16100) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (38) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (2842) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
ضبط (389) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (3759) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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