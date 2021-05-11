"العيد إمتى".. 4 معلومات عن هلال شوال وطرق رصده



استطلاع هلال شوال



وتستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، هلال شهر شوال لعام 1442هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.





ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شوال من عدمه، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء ١١ من مايو لعام ٢٠٢١.



7 لجان لاستطلاع الهلال



ويخصص معهد الفلك 7 لجان لاستطلاع الهلال ستكون موجودة في مطروح والفيوم وحلوان وسوهاج وقنا وتوشكى والوادى الجديد، وكل لجنة تضم أعضاء من معهد الفلك، ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد .





كيف يتم استطلاع الهلال؟



وهلال شوال يجري التحري عنه في الجهة الغربية من السماء في الليلة الفاصلة بين يومي 29 و30 رمضان. وفي حال رصده يكون رمضان 29 يوما، ويصبح اليوم التالي هو أول شوال، وإلا فيجري إتمام شهر رمضان إلى الثلاثين يوما.



وتتفق المذاهب الفقهية الأربعة على اشتراط إبلاغ شاهدين عدلين برؤية هلال شهر شوال لثبوت انتهاء شهر رمضان وبداية عيد الفطر.



توقعات بشأن يوم عيد الفطر



وتشير التوقعات إلى أن العيد في معظم الدول الإسلامية سيكون يوم الخميس 13 مايو، فيما قد يأتي عيد الفطر يوم الجمعة 14 مايو في بلدان مثل باكستان وبروناي، وذلك لتعذر إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء في هذه المناطق بالعين المجردة.





خلال الساعات الحالية، لا يشغل بال المصريين إلا استطلاع هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك الذي سيكون خلال الساعات المقبلة.