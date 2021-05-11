Advertisements

تعرف على التفاصيل الأخيرة لأزمة حسن شاكوش وريهام سعيد

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن تفاصيل إحالة مطرب المهرجانات حسن شاكوش للمحاكمة أمام محكمة جنج بولاق الدكرور.
 
ونشرت ريهام عبر إنستجرام بيان جاء فيه: جلسة محاكمة لحسن شاكوش يوم 29 يونيو 2021 أمام محكمة جنج بولاق الدكرور لاتهامة بالسب والقذف والإساءة لسمعة العائلات والمعاقب عليها طبقا لنص المادة 308 من قانون العقوبات بالحبس الذي يصل إلى 3 سنوات والغرامة علاوة على التعويضات التي تراها المحكمة مناسبة".

كان مطرب المهرجانات حسن شاكوش قد رد علي البوست الخاص الذي نشرته الإعلامية ريهام سعيد قبل ساعات عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ووضعت فيه صورة تواليت.


وكتب حسن شاكوش عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام "ردي علي الكلام دا بالقانون لان احنا في بلد القانون ".


ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها صورة تواليت ومهاجمتها أحد الأشخاص وكتبت «مش هرد عليك ياكداب» لتنهال التعليقات عليها مهاجمة ردها الذي جاء بعد ساعات قليلة من فيديو نشره المطرب حسن شاكوش عبر حسابه، يوضح خلاله سبب رفضه إحياء حفل عيد ميلاد أبناء ريهام سعيد.

 

أخبار تهمك

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على إعادة جلاد الحراس إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 20 ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد حتى نهاية الموسم

منذ ساعة و 16 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

15 مليون جنيه تفصل الأهلي عن صفقة انتظرها طويلا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكثف مفاوضاته من أجل استعادة الساحر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة غير متوقعة تقترب من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

10:31 ص

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

11:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق