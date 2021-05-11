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الإصابة تجبر نجم منتخب ألمانيا على الاعتزال

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال لارس بيندر لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، أنه سيضطر لاعتزال كرة القدم بهدوء وبدون خوض مباراة أخيرة بسبب الإصابة، وذلك في حوار أجراه بالفيديو مع شقيقه سفين، وفقا لما ذكرته مجلة "كيكر" الألمانية اليوم الثلاثاء.

 

وقال لاعب باير ليفركوزن: "بالتأكيد لن ألعب مرة أخرى".

 

ولم يلعب بيندر أي مباراة منذ كانون ثان/ يناير، بسبب إصابة في الركبة، ولن يكون جاهزا للمشاركة في آخر مباريات الفريق لهذا الموسم أمام بوروسيا دورتموند يوم 22 أيار/ مايو المقبل.

 

وقال بيندر: "هذا ليس الوداع الذي تخيلته. الركبة لم تتطور بالطريقة التي توقعناها والجسد ليس أداة للتجربة".

 

وينهي شقيقه وزميله بالفريق سفين بيندر مسيرته أيضا عقب نهاية الموسم.

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