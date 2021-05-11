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تأجيل مباراة الإنتاج وبيراميدز وإقامتها بدون اللاعبين الأولمبيين

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب نادي بيراميدز بتأجيل مباراته مع الانتاج الحربي التي كان مقررا اقامتها 19 مايو الحالي ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

 

وجاء تأجيل المباراة لإقامتها بين مباراتي بيراميدز الأفريقيتين، على أن تقام مباراته مع الإنتاج خلال فترة تجمع المنتخب الأولمبي بدون لاعبيه الدوليين.

 

 فيما رفض الاتحاد طلب بيراميدز بتأجيل مباراته أمام المقاولون في الدوري لإقامتها بعد مباراتيه الأفريقيتين.

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