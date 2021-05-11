سر غضب نجوم الأهلي الكبير قبل موقعة صن داونز

سادت حالة من الغضب الشديد بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء غضب لاعبي المارد الأحمر بسبب العقوبة الكبيرة التي تم توقيعها بعد الخسارة أمام غزل المحلة، بهدف دون رد بالدوري العام.

ويرتبط الفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، بعدة مباريات هامة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما يستعد الفريق لمواجهة نهضة بركان المغربي، بنهاية الشهر الجاري في كأس السوبر الإفريقي، بملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.