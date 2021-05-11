بورسعيد تكثف إستعدادتها لإستقبال عيد الفطر المبارك بإجراءات مشددة





أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن إتخاذ المحافظة عددآ من الإجراءات الإستثنائية لإستقبال عيد الفطر المبارك وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لإحتواء فيروس كورونا للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ بورسعيد علي غلق جميع أماكن المتنزهات والحدائق العامة والشواطي خلال أيام العيد ومنع التجمعات والإلتزام الكامل بمختلف الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمحال العامة ومتابعة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازة عيد الفطر المبارك.مطالبة بعدم التهاون فى تطبيق هذه الإجراءات، والتعامل بصرامة مع غير الملتزمين بالقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا.





وأكد المحافظ بأنه تم رفع درجة الإستعداد بكافة القطاعات خلال أجازة عيد الفطر المبارك خاصة في ظل الإجراءات التي أقرتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا،لافتآ أن غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمروعلى إتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية والأحياء لرصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير الحلول للتيسيرعلى المواطنين وتوفيرإحتياجاتهم بالشكل المطلوب.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة واللواء مدحت عبد الرحيم مساعد مدير الأمن ورؤساء الاحياء ومديري المديريات الخدمية والقري السياحية



ووجه المحافظ مديرية الأوقاف بالتأكيد علي أئمة المساجد بضرورة التزام المصليين بالإجراءات الإحترازية والوقائية وعدم أصحاب الأطفال خلال أقامة شعائر صلاة العيد وذلك طبقآ للضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن.

كما وجه المحافظ مديرية التموين بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات.



وطالب المحافظ الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع إدارة المرور لمنع تجمعات الدراجات النارية لما تمثله من خطورة والتعامل معها بتنتهي الحزم





وكذلك توجيه مديرية الصحة برفع حالة الإستعداد القصوي بجميع المستشفيات الحكومية والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب وخاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض لضمان أنتظام تقديم الخدمة الصحية وأوجه الرعاية الصحية للمرضي علي مستوي المحافظة بشكل جيد، مشيدآ بالجهود التي تبذلونها الأطقم الطبية لتقديم أوجه الرعاية الصحية وأجود الخدمات للمرضي حتي تمام الشفاء.

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات مشتركة تضم مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وكذا تكثيف الحملات علي وسائل المواصلات والأسواق للتأكد من إلالتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة وتطبيق التباعد الإجتماعى.



موكدآ علي تنظيم فرق عمل على مدار 24 ساعة للتعامل مع اي مواقف طارئة

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وأشار المحافظ أنه تم الاستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات، موزعة بكافة انحاء المحافظة خاصة في ظل خطة الدولة في مجابهة فيروس كورونا.



كما أصدر المحافظ توجيهاتة الي رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة من خلال ٣ ورديات مع تكثيف العمل الليلي من أجل إنجاز الأعمال