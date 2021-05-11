رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

رسائل هامة من الرئيس



أول تلك المستجدات كانت تصريحات الرئيس عبدالفتاح الذي أكد أن قلق المصريين بشأن سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل "مقدر ومشروع"، قائلا: "أقدر قلقكم حيال أزمة سد النهضة وأشارككم هذا القلق واعتبره ظاهرة صحية وتنطلق من خوف المصريين وحبهم لبلدهم.. لكني أدعوا المصريين إلى التحلي بالصبر".





وأشار الرئيس إلى أن هناك ضغوط تمارسها لدفع الجهود للتوصل لحل الأزمة عبر التفاوض، منوها أن القاهرة شهدت نشاطا دبلوماسيا مكثفا، حيث زار القاهرة المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي رئيس دولة الكونغو، ودارت المباحثات كافة بهدف التوصل إلى حل للأزمة عبر السبيل التفاوضي.



اعترافات من إثيوببا



فيما قالت إثيوبيا إنها ملتزمة باستخدام موارد مياه النيل بشكل عادل ومنصف مع عدم التسبب في ضرر كبير لدولتيّ المصب جراء سد النهضة، وذلك في أول اعتراف من أديس أبابا بتسبب السد في ضرر لمصر والسودان





وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، إن أديس أبابا أكدت للمبعوث الأميركي تمسكها بمفاوضات دبلوماسية في ملف سد النهضة، وأيضا بأهمية التوصل لاتفاق بشأن عملية الملء الثاني والتشغيل فقط، فيما شددت على أن إثيوبيا ماضية في عملية الملء الثاني والذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من عملية بناء السد.





وتابعت: "نأمل أن تسفر جهود رئيس الكونغو عن استئناف مفاوضات سد النهضة"، مضيف أن الموقف الإثيوبي حول سد النهضة لم يتغير و"أبلغنا المبعوث الأميركي بأننا متمسكون بقيادة الاتحاد الإفريقي لمفاوضات سد النهضة".





تعليق من السودان



وعلى الجانب السوداني، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر، أن الملء الثاني الأحادي لـ"سد النهضة" تهديد لبلاده، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.



وقال خالد عمر، إن السودان "يتبنى موقفا إيجابيا من قيام السد، وفقط يشترط التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وهذا موقف ثابت. ما حدث هو تغير الموقف الإثيوبي، وتنفيذ الملء الأول بصورة أحادية، والشروع الآن في ملء ثانٍ يتضرر منه السودان من دون اتفاق ملزم".



وأضاف: "نحن أصحاب حق، وسيطرق السودان كل الأبواب لإيقاف الضرر الواقع عليه، لأن خطوة الملء الأحادي مهدد مباشر لأمنه القومي، ولن نقف مكتوفي الأيدي في هذا الأمر. هذه معركة الشعب السوداني كله".





طرأت عدد من المستجدات خلال الساعات على ملف سد النهضة ذلك الملف العالق بسبب العناد الأثيوبي المستمر مع مصر والسودان الذي أسفر عن عدم توقيع أي اتفاق مرضي لكافة الأطراف بشأن السد حتى الآن.