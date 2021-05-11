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تعليمات خاصة من موسيماني لنجمي الأهلي قبل موقعة صن داونز
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 05:38 م
علي نبوي
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عقد
بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة
منفردة مع محمد هاني وأكرم توفيق لاعبي الفريق، على هامش المران الذي اقيم عصر
اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة صن داونز.
وتأتي
جلسة موسيماني مع الثنائي هاني وتوفيق ضمن الجلسات التحفيزية التي يسعى خلالها
الجهاز الفني إلى منح تعليمات خاصة، والتركيز على الجوانب الفنية والمعنوية.
وكان
المدير الفني قد عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة
المقبلة والأهداف التي يسعى الجهاز الفني إلى تحقيقها، بداية من مباراة صن
داونز الأولى في القاهرة التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية
بدوري أبطال إفريقيا.
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