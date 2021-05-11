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تعليمات خاصة من موسيماني لنجمي الأهلي قبل موقعة صن داونز

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع ‏محمد هاني وأكرم توفيق لاعبي الفريق، على هامش المران الذي اقيم عصر اليوم على ‏ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة صن داونز.‏

وتأتي جلسة موسيماني مع الثنائي هاني وتوفيق ضمن الجلسات التحفيزية التي يسعى خلالها ‏الجهاز الفني إلى منح تعليمات خاصة، والتركيز على الجوانب الفنية والمعنوية.‏

وكان المدير الفني قد عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة ‏المقبلة والأهداف التي يسعى الجهاز الفني إلى تحقيقها، بداية من مباراة صن داونز الأولى في ‏القاهرة التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.‏

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