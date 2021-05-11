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عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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جدد واحد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طلبه بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء والسماح له بالإحتراف خاصةً بسبب تعرضه لهجوم شديد من جانب جمهور الفريق.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت اتصالات مكثفة بين إدارة نادي الأهلي القطري واللاعب يوسف إبراهيم أوباما نجم الزمالك للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وطلب أوباما جلسة مع إدارة القلعة البيضاء لحسم مصيره خاصةً أن اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف واللعب خارج إطار الدوري المصري الممتاز في الوقت الذي ينتظر فيه قرار من إدارة نادي الزمالك.

يُذكر أن نيبوشا المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي للأهلي القطري يضغط على أوباما للرحيل عن العملاق القاهري والإنضمام للفريق القطري في ظل الثقة الكبيرة في الإمكانيات الفنية للاعب.

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