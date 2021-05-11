لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها بصورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





و ظهرت لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة كلاسيكية انيقة من سيارتها مرتدية جاكيت باللون الابيض و علقت علي الصورة قائلة : good vibes





وتشارك الفنانة لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر" المعروض حاليا على قنوات "سي بي سي" يوميا في شهر رمضان فى تمام الساعة العاشرة وربع مساء.







