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لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
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شاركت  الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها بصورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
 

و ظهرت  لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة كلاسيكية انيقة  من سيارتها مرتدية جاكيت باللون الابيض و علقت علي الصورة قائلة : good vibes
 

وتشارك الفنانة لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر" المعروض حاليا على قنوات "سي بي سي" يوميا في شهر رمضان  فى تمام الساعة العاشرة وربع مساء.


مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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