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القليوبية تسجل 31 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سجلت محافظة القليوبية خلال ال24 ساعة الماضية 31 إصابة جديدة بكورونا المستجد وفق بيان مديرية الصحة بالمحافظة بجانب 3 حالات من خارج المحافظة.

وبحسب البيانات فإن مركز بنها حقق أعلى نسبة إصابة ب13 حالة، ثم غرب وشرق شبرا الخيمة ب5 حالات كل منهما، ثم كفر شكر ب3 حالات، وقليوب بحالتي، الخانكة والقناطر وطوخ بحالة لكل منهم، بينما حققت قها والعبور وشبين القناطر صفر إصابة بالفيروس.

فيما سجلت المحافظة 3 حالات وفاة لرجل وسيدتين بمستشفيات كفر شكر المركزي، ومستشفى ناصر العام وحميات بنها، بينما سجلت 10 مستشفيات ضمن منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا بالمحافظة صفر وفيات.

وبحسب البيان فإن المتوفين، "ف.ع" 52 عاما، من كفر شكر، و"ز.م" 75 عامًا من غرب شبرا، و"ن.م 56 عامًا من شرق شبرا، ليبلغ عدد الوفيات بالمحافظة منذ بدء الجائحة وحتى الأن 1407.

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