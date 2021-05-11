Advertisements
موسيماني يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران الجماعي
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 05:56 م
علي نبوي
Advertisements
حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي اقيم عصر اليوم على ملعب التتش في بداية تحضيرات الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
وطالب موسيماني اللاعبين بإغلاق صفحة الدوري الممتاز، والتركيز في مباراة صن داونز التي تقام في القاهرة مساء السبت المقبل، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.
كما حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على الحديث مع اللاعبين للتأكيد على نهاية مرحلة خاض خلالها الفريق مباريات الدوري ، وبداية مرحلة قوية ، وفي غاية الأهمية، تبدأ بمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل والتي يجب أن ينصب تركيز اللاعبين عليها بشكل كامل ، وعدم التفكير في أي امور أخرى باستثناء هذه المواجهة.
وأدى الأهلي مرانه اليوم بعد الانتهاء من مواجهة الزمالك التي أقيمت أمس على استاد القاهرة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين، ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل.
Advertisements