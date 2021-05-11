موسيماني يعقد محاضرة مع ‏لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران الجماعي

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مع ‏اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي اقيم عصر اليوم على ملعب التتش في بداية ‏تحضيرات الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي التي تقام مساء السبت المقبل في ‏ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.‏





وطالب موسيماني اللاعبين بإغلاق صفحة الدوري الممتاز، والتركيز في مباراة صن داونز ‏التي تقام في القاهرة مساء السبت المقبل، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.‏





كما حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على الحديث مع اللاعبين للتأكيد على نهاية مرحلة ‏خاض خلالها الفريق مباريات الدوري ، وبداية مرحلة قوية ، وفي غاية الأهمية، تبدأ بمواجهة ‏صن داونز يوم السبت المقبل والتي يجب أن ينصب تركيز اللاعبين عليها بشكل كامل ، وعدم ‏التفكير في أي امور أخرى باستثناء هذه المواجهة.‏





وأدى الأهلي مرانه اليوم بعد الانتهاء من مواجهة الزمالك التي أقيمت أمس على استاد القاهرة ‏وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين، ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل.‏