لاوتارو مارتينيز يعلق على مفاوضات ريال مدريد

علق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي على أنباء مفاوضات ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن عقد لاوتارو مع إنتر ميلان ينتهي في صيف 2023 ويعمل النادي منذ فترة طويلة على تجديد عقده ويبدو أن النجم الأرجنتيني في طريقة للاستمرار لفترة طويلة في إنتر ميلان.





وعن مفاوضات ريال مدريد, قال لاوتارو في تصريحات لوسائل الإعلام:" لا أعرف أي شيء عن هذه الشائعات، أنا سعيد في إنتر ميلان، أنا في مفاوضات لتجديد عقدي وسيتم التوصل الى إتفاق قريباً".





وعن اقترابه من برشلونة في وقت سابق, اختتم لاوتارو تصريحاته قائلا:" كانت هناك إمكانية حقيقية للانضمام إلى برشلونة لكن لحسن الحظ قررت الاستمرار في إنتر ميلان".