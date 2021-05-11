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لاوتارو مارتينيز يعلق على مفاوضات ريال مدريد
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 05:58 م
ريهام عبد المحسن
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علق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي على أنباء مفاوضات ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن عقد لاوتارو مع إنتر ميلان ينتهي في صيف 2023 ويعمل النادي منذ فترة طويلة على تجديد عقده ويبدو أن النجم الأرجنتيني في طريقة للاستمرار لفترة طويلة في إنتر ميلان.
وعن مفاوضات ريال مدريد, قال لاوتارو في تصريحات لوسائل الإعلام:" لا أعرف أي شيء عن هذه الشائعات، أنا سعيد في إنتر ميلان، أنا في مفاوضات لتجديد عقدي وسيتم التوصل الى إتفاق قريباً".
وعن اقترابه من برشلونة في وقت سابق, اختتم لاوتارو تصريحاته قائلا:" كانت هناك إمكانية حقيقية للانضمام إلى برشلونة لكن لحسن الحظ قررت الاستمرار في إنتر ميلان".
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