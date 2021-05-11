موسيماني يقرر عودة هذا الثنائي إلى الأهلي

استقر النادي الأهلي على إعادة الثنائي أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق والمعار إلى سيراميكا كليوباترا، وعمرو جمال المعار إلى طلائع الجيش، خلال الفترة المقبلة.





جاء سبب استقرار النادي الأهلي على عودة هذا الثنائي، بعد تفوق اللاعبان بشكل كبير ودخولهما الصراع على صدارة هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم.





واعتلى أحمد ياسر ريان سباق صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 10 أهداف متساويًا مع المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك وأحمد سمير جناح طلائع الجيش وعمر كمال عبدالواحد لاعب المصري.





كما نجح عمرو جمال من تسجيل هدفين لطلائع الجيش الذي فاز على ضيفه غزل المحلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.





ووصل عمرو جمال إلى 9 أهداف متساويًا مع محمد شريف مهاجم الأهلي وحسام حسن مهاجم سموحة الذي رحل معارًا لأهلي طرابلس الليبي.