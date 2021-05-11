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موسيماني يقرر عودة هذا الثنائي إلى الأهلي
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 06:32 م
محمد الدمتناوي
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استقر النادي الأهلي على إعادة الثنائي أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق والمعار إلى سيراميكا كليوباترا، وعمرو جمال المعار إلى طلائع الجيش، خلال الفترة المقبلة.
جاء سبب استقرار النادي الأهلي على عودة هذا الثنائي، بعد تفوق اللاعبان بشكل كبير ودخولهما الصراع على صدارة هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم.
واعتلى أحمد ياسر ريان سباق صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 10 أهداف متساويًا مع المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك وأحمد سمير جناح طلائع الجيش وعمر كمال عبدالواحد لاعب المصري.
كما نجح عمرو جمال من تسجيل هدفين لطلائع الجيش الذي فاز على ضيفه غزل المحلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
ووصل عمرو جمال إلى 9 أهداف متساويًا مع محمد شريف مهاجم الأهلي وحسام حسن مهاجم سموحة الذي رحل معارًا لأهلي طرابلس الليبي.
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