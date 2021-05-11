Advertisements

بن سلمان يلتقى الكاظمي وصالح والحلبوسي في بغداد

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أفادت شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، بأن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، التقى في العاصمة بغداد الرئاسات العراقية الثلاث.

 

وقالت الشبكة إن بن سلمان التقى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وبحثا العلاقات بين البلدين، والتعاون الأمني والعسكري، كما تطرقا إلى اللقاء السعودي الإيراني الذي احتضنته بغداد مؤخرا.

 

وأضاف، أن "نائب وزير الدفاع السعودي التقى أيضا الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

 

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بأن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وصل العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن سلمان بغداد الكاظمي الحلبوسي

أخبار تهمك

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 21 ساعة

15 مليون جنيه تفصل الأهلي عن صفقة انتظرها طويلا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد حتى نهاية الموسم

منذ ساعة و 16 دقيقة

موسيماني يستقر على إعادة جلاد الحراس إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صفقة غير متوقعة تقترب من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يكثف مفاوضاته من أجل استعادة الساحر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"الحلبوسى" فى أول تصريح بعد انتخابه رئيسا للبرلمان العراقى: نحتاج لعمل كبير

"القصبي" يترأس وفد المملكة المغادر غداً إلى بغداد

الكاظمي: سيادة العراق خط أحمر ولا يمكن التنازل عن كرامته

العراق.. تظاهرات ضد القوى السياسية المعرقلة لتشكيل "حكومة الكاظمي"

صدامات جديدة بين قوات الشرطة العراقية والمتظاهرين في بغداد

13 اتفاقية ولقاءات هامة.. 6 أهداف لرئيس الوزراء في رحلة بغداد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

10:31 ص

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

11:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق