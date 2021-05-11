بن سلمان يلتقى الكاظمي وصالح والحلبوسي في بغداد

أفادت شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، بأن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، التقى في العاصمة بغداد الرئاسات العراقية الثلاث.

وقالت الشبكة إن بن سلمان التقى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وبحثا العلاقات بين البلدين، والتعاون الأمني والعسكري، كما تطرقا إلى اللقاء السعودي الإيراني الذي احتضنته بغداد مؤخرا.

وأضاف، أن "نائب وزير الدفاع السعودي التقى أيضا الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بأن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وصل العاصمة بغداد في زيارة رسمية.