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أخيرًا.. لوف يعفو عن نجم بايرن ميونيخ

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
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يبدو أن عودة توماس مولر إلى الـ "مانشافت" باتت وشيكة بعد أن كشفت صحيفة بيلد عن اتصال المدرب يواكيم لوف به من أجل استدعائه.

يتجه مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف لاستدعاء نجم بايرن ميونيخ توماس مولر مجدداً إلى صفوف الـ "مانشافت" لخوض غمار منافسات يورو 2020 هذا الصيف والمؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا، بحسب ما أشارت إليه صحيفة بيلد.

وكتبت الصحيفة المحلية "خبر سعيد للعشاق الألمان"، وتابعت "اتصل لوف بمولر! قال له انه يريد عودته للمنتخب".

وأمام المدرب الوطني حتى 19 أيار/مايو الحالي للإعلان عن لائحة من 26 لاعباً تمهيداً للمشاركة في كأس أوروبا المقررة من 11 حزيران/يونيو حتى 11 تموز/يوليو المقبلين.

وينتظر منتخب ألمانيا استحقاقات صعبة في الكأس القارية حيث يلعب في "مجموعة الموت" إلى جانب فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا والمجر إحدى الدول المضيفة.

وكان مولر، البالغ 31 عاماً، أُجبر على الاعتزال دولياً بخلاف إرادته في بداية عام 2019، وعاش المصير ذاته الذي واجهه زميله في الدفاع جيروم بواتنغ ونظيره في بوروسيا دورتموند ماتس هوملس عقب الفشل الذريع للمنتخب في مونديال روسيا 2018 بعدما ودع المنافسات من دور المجموعات.

ويأتي قرار لوف باستدعاء مولر مجدداً بعد تألقه مع فريقه بايرن ميونيخ والعروض الرائعة التي يقدمها مع البافاري في دور حرّ داخل المستطيل الأخضر في مقدمة الهجوم.

كما نال مولر ثناء جميع المراقبين وعشاق الكرة المستديرة في البلاد، وتعالت الأصوات المطالبة بعودته إلى المنتخب الوطني، في مقابل موقف جامد من لوف.

وضمن السياق نفسه، أشارت تقارير صحافية محلية إلى إمكانية عودة بواتنغ، ولكن مع تأكيد أكثر على حالة هوملس، خصوصاً ان الدفاع كان نقطة ضعف المنتخب في العامين الماضيين.                                                   

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