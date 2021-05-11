Advertisements

مريام فارس تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
شاركت الفنانة مريام فارس، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت مريام فارس في الصورة بإطلالة جذابة تبرز جمال أنوثتها مرتدية فستان طويل  كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها.


يذكر أن آخر، أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.


كانت مريام فارس أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات "شتاء الرياض" المقام في المملكة العربية السعودية، وتألقت بأغنية حبيبي سعودي، التي طرحتها من خلال فيديو كليب فى الفترة الأخيرة وحازت على مشاهدات كثيرة.

أخبار تهمك

ضربة موجعة لريال مدريد حتى نهاية الموسم

منذ ساعة و 14 دقيقة

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يستقر على إعادة جلاد الحراس إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة غير متوقعة تقترب من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 16 ساعة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

15 مليون جنيه تفصل الأهلي عن صفقة انتظرها طويلا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكثف مفاوضاته من أجل استعادة الساحر

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
09:43 م

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

10:31 ص

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

11:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق