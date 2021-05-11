نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن غياب فيرلاند ميندي الظهير الأيسر للفريق، عن مباراة فريقه أمام غرناطة المقرر إقامتها الخميس المقبل بسبب الإصابة.





وأكد النادي أن المدافع الفرنسي الدولي يعاني من إلتهاب في الساق عقب الفحوص التي أجراها اليوم الثلاثاء.





وهذه هي آخر ضربة للريال في موسم تعرض فيه الفريق لغيابات كثيرة وبالتحديد في خط الدفاع.





وغاب ميندي عن آخر خمس مباريات للريال في الدوري الإسباني، بالإضافة لمباراة الدور قبل النهاي بدوري أبطال أوروبا التي انتهت بالهزيمة أمام تشيلسي بسبب مشكلة في ربلة الساق (السمانة).





ويكافح قائد الفريق، سيرجيو راموس، ورافايل فارات وداني كارفاخال ولوكاس فاسكويز لاستعادة لياقتهم البدنية في 2021 وكلهم غابوا عن المباراة التي تعادل فيها الريال مع إشبيلية 2-2 يوم الأحد الماضي.





هذا التعادل جعل الريال يقفز للمركز الثاني في جدول الترتيب، مع تبقي ثلاث جولات على نهاية الموسم، متعادلاً بنفس عدد النقاط مع برشلونة، ولكنه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة، فيما يتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب بفارق نقطتين عنهما.