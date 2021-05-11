خبر سار للأهلي قبل موقعة صن داونز

شارك جونيور أجايي، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية ‏التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام مساء السبت ‏المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.‏

وشارك أجايي في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها في العضلة الخلفية ‏والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وأطمأن الجهاز الفني ‏على جاهزيته من خلال المشاركة في مران الفريق.‏

وحرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته وتحفيزه ‏قبل انطلاق المران.‏

وكان الأهلي قد تعادل مع الزمالك أمس بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد ‏القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 في بطولة الدوري الممتاز، فيما بدأ اليوم تحضيراته ‏لمواجهة صن داونز السبت المقبل.