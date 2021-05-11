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خبر سار للأهلي قبل موقعة صن داونز
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 07:00 م
علي نبوي
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شارك
جونيور أجايي، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات
الجماعية التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة صن داونز التي
تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
وشارك
أجايي في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها في العضلة الخلفية
والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وأطمأن
الجهاز الفني على جاهزيته من خلال المشاركة في مران الفريق.
وحرص
سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته وتحفيزه
قبل انطلاق المران.
وكان
الأهلي قد تعادل مع الزمالك أمس بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على
استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 في بطولة الدوري الممتاز، فيما بدأ اليوم
تحضيراته لمواجهة صن داونز السبت المقبل.
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