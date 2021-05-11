عاجل - الزمالك يحسم مصير كارتيرون

استقرت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك على مصير الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.





وأشارت بعض المصادر الخاصة لـ "الفجر الرياضي" أن نتيجة التعادل أمام النادي الأهلي أنقذت الفرنسي من مقصلة الإقالة خاصةً أن اللجنة كانت تنوي الإطاحة به حال الخسارة من المارد الأحمر.





في الوقت الذي قرر فيه المجلس تجديد الثقة في الفرنسي ودعمه حتى نهاية الموسم الجاري من أجلاستكمال المهمة التدريبية في الفريق.





يذكر أن الزمالك تعادل أمس الإثنين مع الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.