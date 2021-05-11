وكيل زراعة الفيوم يشدد على التصدى للمتعدين على الأراضي الزراعيةخلال أجازة عيد الفطر





أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، انه تم التشديد على استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسي الحماية ومشرفي الأحواض في الإدارات الزراعية، للرصد المستمر والمرور الميداني على الزمام والمتابعة لاكتشاف التعدي فور حدوثه والإزالة في المهد وإعادة الأرض إلى الزراعة مرة أخرى، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العسكرية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.



خلال ذلك وجه وكيل الوزارة جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ كافة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها



حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز 3 حالات على مساحة 5 قراريط و12سهم وذلك في وذلك بحضور المهندس سيد احمد محمود رئيس حماية الأراضي والمهندس جمال عبدالحليم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والاستاذ محمد راضي مجلس مدينة الفيوم والمهندس محمود احمد الوحدة المحلية بناحية قرية دسيا والاستاذ ناصر شعبان معوض رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية والمهندس محمد الامين والمهندس عطيه عبدالله والمهندس ناصر محمد مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية م الخطيب.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس طه داهش مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة الاستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بتنفيذ ازاله للتصدى لأي شروع بالبناء على الأرض الزراعية على مدار ٢٤ ساعة تم إزالة حالة تعدى بالبناء بزمام ناحية ابودنقاش بمساحه ١٨سهما عبارة عن إقامة أساسات وأسوار بالبلوك وتم إزالتها حتى سطح الأرض بمتابعة المهندس احمد فاروق رئيس قسم الحماية بابشواى وبحضور المهندس احمد على رئيس الوحدة المحليه بطبهار ومدير الجمعية.



وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية ناحية مركز سنورس زمام جمعية سنورس أول علي مساحة 3 قيراط و16سهم في وجود المهندس سيد عنتر وكيل الإدارة والمهندس خالد فتحي مدير الحماية والمهندس محمد تمام مسؤول الحماية الإدارة والمهندس احمد رمضان الإدارة والدكتور ابراهيم نائب رئيس مجلس المدينة والمهندس ابو زيد رئيس الوحدة المحلية المهندس محمود مسؤول الحمايه بالوحدة.