Advertisements

وكيل زراعة الفيوم يشدد على التصدى للمتعدين على الأراضي الزراعيةخلال أجازة عيد الفطر

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements


أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، انه تم التشديد على استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسي الحماية ومشرفي الأحواض في الإدارات الزراعية، للرصد المستمر والمرور الميداني على الزمام والمتابعة لاكتشاف التعدي فور حدوثه والإزالة في المهد وإعادة الأرض إلى الزراعة مرة أخرى، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العسكرية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.

خلال ذلك وجه وكيل الوزارة جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ كافة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها

حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز 3 حالات على مساحة 5 قراريط و12سهم وذلك في وذلك بحضور المهندس سيد احمد محمود رئيس حماية الأراضي والمهندس جمال عبدالحليم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والاستاذ محمد راضي مجلس مدينة الفيوم والمهندس محمود احمد الوحدة المحلية بناحية قرية دسيا والاستاذ ناصر شعبان معوض رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية والمهندس محمد الامين والمهندس عطيه عبدالله والمهندس ناصر محمد مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية م الخطيب.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس طه داهش مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة الاستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بتنفيذ ازاله للتصدى لأي شروع بالبناء على الأرض الزراعية على مدار ٢٤ ساعة تم إزالة حالة تعدى بالبناء بزمام ناحية ابودنقاش بمساحه ١٨سهما عبارة عن إقامة أساسات وأسوار بالبلوك وتم إزالتها حتى سطح الأرض بمتابعة المهندس احمد فاروق رئيس قسم الحماية بابشواى وبحضور المهندس احمد على رئيس الوحدة المحليه بطبهار ومدير الجمعية.

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية ناحية مركز سنورس زمام جمعية سنورس أول علي مساحة 3 قيراط و16سهم في وجود المهندس سيد عنتر وكيل الإدارة والمهندس خالد فتحي مدير الحماية والمهندس محمد تمام مسؤول الحماية الإدارة والمهندس احمد رمضان الإدارة والدكتور ابراهيم نائب رئيس مجلس المدينة والمهندس ابو زيد رئيس الوحدة المحلية المهندس محمود مسؤول الحمايه بالوحدة.
وكيل زراعة الفيوم يشدد على التصدى للمتعدين على الأراضي الزراعيةخلال أجازة عيد الفطر
وكيل زراعة الفيوم يشدد على التصدى للمتعدين على الأراضي الزراعيةخلال أجازة عيد الفطر
وكيل زراعة الفيوم يشدد على التصدى للمتعدين على الأراضي الزراعيةخلال أجازة عيد الفطر
وكيل زراعة الفيوم يشدد على التصدى للمتعدين على الأراضي الزراعيةخلال أجازة عيد الفطر
وكيل زراعة الفيوم يشدد على التصدى للمتعدين على الأراضي الزراعيةخلال أجازة عيد الفطر
وكيل زراعة الفيوم يشدد على التصدى للمتعدين على الأراضي الزراعيةخلال أجازة عيد الفطر
وكيل زراعة الفيوم يشدد على التصدى للمتعدين على الأراضي الزراعيةخلال أجازة عيد الفطر
وكيل زراعة الفيوم يشدد على التصدى للمتعدين على الأراضي الزراعيةخلال أجازة عيد الفطر
وكيل زراعة الفيوم يشدد على التصدى للمتعدين على الأراضي الزراعيةخلال أجازة عيد الفطر
وكيل زراعة الفيوم يشدد على التصدى للمتعدين على الأراضي الزراعيةخلال أجازة عيد الفطر

أخبار تهمك

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

لاوتارو مارتينيز يعلق على مفاوضات ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 8 ساعات

15 مليون جنيه تفصل الأهلي عن صفقة انتظرها طويلا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على إعادة جلاد الحراس إلى الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ حوالي 7 ساعات

سر غضب نجوم الأهلي الكبير قبل موقعة صن داونز

منذ ساعة الا ربع

ضربة موجعة لريال مدريد حتى نهاية الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 17 ساعة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم مصير كارتيرون

منذ 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
05:39 م

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

10:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق