سيميوني يحدد بديل نجم أتلتيكو مدريد المصاب أمام سوسيداد

حدد المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، بديل توماس ليمار، الذي يعاني من إصابة عضلية في فخذه الأيسر، في مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد، غدا الأربعاء.

وتفتح إصابة الفرنسي الدولي (25 عاما)، صاحب المكان الأساسي في تشكيلة الأتلتي على مدار الأشهر الأخيرة، التي تعرض لها أثناء مباراة برشلونة على ملعب كامب نو، الباب أمام الدفع بلاعب آخر في واندا متروبوليتانو.

ووفقا للشواهد حتى الآن، سيكون ساؤول نييجيز، هو البديل لليمار في المواجهة.

ومن غير المتوقع أن تشهد تشكيلة الفريق أي تغييرات أخرى، حيث سيشارك كل من: يان أوبلاك في حراسة المرمى؛ وكيران تريبيير وستيفان سافيتش وفيليبي مونتيرو وماريو هيرموسو ويانيك كاراسكو في الدفاع؛ وماركوس يورينتي وكوكي ريسوريكسيون في الوسط؛ ولويس سواريز وأنخيل كوريا في الهجوم.

ومن غير المرجح، أن يشارك خوسيه ماريا خيمينيز في خط الدفاع بدلا من فيليبي، حيث انضم الأوروجوياني إلى التدريبات الجماعية اليوم فقط، بعد معاناته من آلام خلال مباراة إلتشي، أبعدته عن مباراة البلوجرانا.

يشار إلى أن الأتلتي يتصدر الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، بفارق بنقطتين عن ريال مدريد وبرشلونة قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.