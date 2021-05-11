هيفاء وهبي متضامنة مع فلسطين.. وروّاد الإنترنت: "أنت فخر العرب"





وكتبت: " ما يحصل في غزة جريمة في حق الإنسانيّة". وأضافت "الله يحمي فلسطين الحبيبة وأهلها"، مُستخدمةً هاشتاغ "القدس ينتفض" و"غزة تقاوم"، كما دعت لإنقاذ حي الشيخ جراح في القدس عبر هاشتاغ "أنقذوا حي الشيخ جراح".





ودفعت التغريدة، الّتي حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات على تويتر، إلى إطلاق لقب "فخر العرب" على هيفاء وهبي، بعدما اعتبر آخرون أن لاعب ليفربول محمد صلاح المُلقّب بفخر العرب قد خذلهم بالتزامه الصمت.

تعليقاً على الأحداث الّتي تشهدها مدينة القدس وقطاع غزة في فلسطين المُحتلّة، غرّدت النجمة هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على تويتر بتغريدةٍ تحوّلت في غضون دقائق إلى واحدةٍ من بين الأكثر تغريدات تفاعلاً على وسائل التواصل الإجتماعي.