من أجل منصب وزير الدفاع.. تنظيم الإخوان يشعل الفوضى في ليبيا

بعد استخدامهم المناورات أحيانا والعنف في أوقات أخرى من أجل إفشال إجراء الانتخابات والتعيينات الجديدة في المناصب السيادية ميليشيات تنظيم الإخوان تستعد لإشعال فوضى جديدة في ليبيا بهدف الضغط لتعيين وزير دفاع جديد تابع للتنظيم وموالي لتركيا.

قال المراقبون إن مطالبة الإخوان بتعيين وزير للدفاع والدفع بمرشحين منتمين لهم ما هو إلا محاولة جديدة لتعطيل الحياة السياسية وإفساد مخرجات الحوار الوطني وإفشال عمل لجنة "5+5" المكلفة بملف طرد المرتزقة الأجانب وتفكيك الميليشيات المسلحة، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

قطعت الحكومة الليبية الطريق على التنظيم ونفت أن يكون هناك مناقشات لاختيار وزير الدفاع وأكد المتحدث باسم الحكومة أن المنصب سيظل شاغرا خلال الفترة المقبلة.

رفض المراقبون الليبيون أن يقدم تنظيم الإخوان مرشحين لوزارة الدفاع حيث إن انتماءهم الأول لتركيا حاضنة مقر التنظيم الدولي مشددين على أن منصب وزير الدفاع يجب ألا يخرج عن إطار الجيش الوطني.. فمتى يتوقف تنظيم الإخوان عن إشعال الفوضى في ليبيا؟.