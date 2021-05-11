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وكيل صحة الدقهلية.. مراكز تلقي اللقاح تعمل بكافة طاقتها خلال ايام عيد الفطر المبارك

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بالدقهلية، ومنع جميع الأجازات للاطباء وذلك إستعدادا للإحتفال بعيد الفطر المبارك وذلك من يوم الاربعاء الموافق 12 مايو وحتي يوم الاحد الموافق 16 مايو.


وأوضح مكي رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات واكد سيادته على توافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر كافة المستلزمات واجهزة الاكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الاكسجين،وتكثيف المرور على جميع منشآت تقديم الخدمة الطبية للتاكد من جاهزية فرق الطوارئ وكذلك توافر جميع فصائل الدم ومشتقاتة بجميع بنوك الدم بالمستشفيات

وأكد وكيل صحة الدقهلية على جاهزية فرق الإنتشار السريع لمواجهة أي إصابات قد تحدث كما تم تخصيص نسبة 30٪من اسرة المستشفيات لحالات الطوارئ ومراجعه المصادر البديلة للكهرباءوالمياه بالمستشفيات كما تم التنسيق مع إسعاف الدقهلية وتحديد اماكن تمركزات الإسعاف.

وفي ذات السياق شنت فرق مراقبة الأغذية حملات مكثفة بجميع المدن والمراكز، في محافظة الدقهلية حملات للمرور على محلات بيع الأغذية والنوادي والمطاعم، والتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة في جميع المنافذ والتاكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه والوقائية ضد فيروس كورونا والتنبيه على التباعد بين الطاولات واستخدام الكمامة والمطهرات في جميع المنشآت كما تم التاكد من توافر معاييرالسلامةوالامان بالحدائق والمتنزهات والنوادي الاجتماعية والمطاعم وتكثيف المرور على مصانع الحلوى (كعك العيد).

ونوه وكيل صحة الدقهلية الى ان جميع مراكز تلقي اللقاح تعمل يوميا خلال ايام العيد.

وحث مكي المواطنين على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والنوادي وغيرها من الأماكن المغلقه.

ووجه الدكتور سعد مكي التهنئة لجموع الشعب المصري والامة الإسلامية عامة وشعب الدقهلية خاصة بعيد الفطر المبارك.
وكيل صحة الدقهلية.. مراكز تلقي اللقاح تعمل بكافة طاقتها خلال ايام عيد الفطر المبارك
وكيل صحة الدقهلية.. مراكز تلقي اللقاح تعمل بكافة طاقتها خلال ايام عيد الفطر المبارك
وكيل صحة الدقهلية.. مراكز تلقي اللقاح تعمل بكافة طاقتها خلال ايام عيد الفطر المبارك
وكيل صحة الدقهلية.. مراكز تلقي اللقاح تعمل بكافة طاقتها خلال ايام عيد الفطر المبارك
وكيل صحة الدقهلية.. مراكز تلقي اللقاح تعمل بكافة طاقتها خلال ايام عيد الفطر المبارك
وكيل صحة الدقهلية.. مراكز تلقي اللقاح تعمل بكافة طاقتها خلال ايام عيد الفطر المبارك

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