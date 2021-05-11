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"أوبك": الاقتصاد العالمي مؤهل لتسجل نمو 5.5% رغم الوباء

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
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أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن الاقتصاد العالمي ما يزال ينمو على الرغم من العوامل المضادة المتمثلة فى انتشار متغيرات وباء (كورونا) والشكوك حول وتيرة توزيع اللقاحات المضادى للفيروس عالميا.

وقال التقرير الشهري للمنظمة - الذي صدر اليوم الثلاثاء - أن إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة والتعافي المتسارع في الاقتصادات الآسيوية يدعم توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2021 والتي تم تعديلها حاليا بالزيادة بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 5.5% على أساس سنوي بعد انكماش بنسبة 3.5% على أساس سنوي في عام 2020.

ورجح التقرير أن يصل النمو الاقتصادي الأمريكي في عام 2021 إلى 6.2% بينما تشير توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في عام 2021 إلى خفضها نسبيا لتصل إلى 4.2% بعد انكماش بنسبة 6.8% في العام الماضي.

وأضاف التقرير أنه بالمثل حدث بشأن اليابان حيث تم تخفيض توقعات النمو إلى 3.0% لعام 2021 بعد انكماش بنسبة 4.9% في عام 2020.

وأشار التقرير إلى أنه بعد النمو بنسبة 2.3% في 2020 تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي للصين في عام 2021 لتصل إلى 8.5% موضحا أنه في المقابل و بالنظر إلى أزمة الوباء في الهند تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي في البلاد لعام 2021 لتسجل انخفاضا طفيفkا إلى 9.7% مقارنة بالانكماش 7.0% في عام 2020.

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