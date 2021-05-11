أسقف البحر الأحمر يهنئ المحافظ والمواطنين بعيد الفطر المبارك (صور)

بلافتات في الميادين والشوارع ، قدم نيافة الأنبا إيلاريون اسقف البحر الأحمر رسالة تهنئة إلى مواطنين ومحافظ البحر الأحمر والأزهر والأوقاف والشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك معبرًا عن سعادته ومشاركة شعب مصر فرحة الأعياد سويا.



حرص نيافة الأنبا إيلاريون اسقف اييارشية البحر الأحمر على تقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بتعليق لافتات في ميادين والشوارع الرئيسية بالغردقة َذلك لتصل التهنئة لجميع المواطنين والأهالي معبرا عن حبه ومشاركة الأعياد والمناسبات بين طوائف الشعب المصري.



وقال نيافة الأنبا إيلاريون اسقف البحر الأحمر في تصريح اليوم الثلاثاء نيابة عن الآباء والكهنة والكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر أتقدم بخالص التهنئة القلبية للواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية ومواطنين البحر الأحمر وشعب مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك. داعيين الله أن يحفظ مصر وشعبها بجميع طوائفه راجيين من الله الخير والسلام لمصر وأهلها.