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محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحان الشهادة الإعدادية

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 07:13 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "الصف الثالث الاعدادى " للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021/2020 (عام ولغات) والتي سوف تبدء يوم السبت الموافق 5 يونيو وتنتهي الخميس 10 يونيو.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتأكيد علي جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وتوفير الإضاءة اللازمة وسرعة الأنتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافى ، مشددآ علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمه داخل اللجان ومراعاة التطهير والتعقيم الدوري والتباعد الأجتماعي بين الطلاب حفاظآ علي سلامتهم.

كما وجه محافظ الجيزة بالتنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن لرفع كفاءة النظافة والأنارة وإزالة أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب لتأدية الأمتحانات علي أكمل وجه.

ومن جانبه أوضح الأستاذ مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن الطلبة والطالبات سيؤدون أمتحان مادة اللغة العربية والخط يوم السبت 5 يونيو ، ومادة اللغة الأجنبية يوم الاحد 6 يوينو ، ومادة العلوم يوم الاثنين 7 يوينو ، ومادة الجبر والإحصاء يوم الثلاثاء 8 يونيو ، ومادة الهندسة يوم الاربعاء 9 يونيو ، ومادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس 10 يونيو.

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