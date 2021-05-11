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المعمل الجنائي يعاين موقع حريق مصنع المطرية

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة المطرية الجزئية اليوم الثلاثاء، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق هائل شب داخل مصنع فوانيس، اصاب علي أثره 11 عامل بحالة أختناق، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الحريق وتحديد بدايته ونهايته وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفاده اندلاع حريق ضحم في مصنع فوانيس، بمنطقة المطرية، وعلي الفور تم الدفع بـ 8 سيارات الإطفاء مدعومة بسيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، وتمت أعمال السيطرة على النيران وإخمادها، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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