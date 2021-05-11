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شاهد.. سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا بهذه الصورة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
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وظهرت سمية الخشاب بإطلالة جذابة بفستان اسود وهي تضع الماكياج ،كما تركت شعرها الاحمر منسدلا علي كتفيها بطريقة تتناسب مع جمال اطلالتها.

 
وعلقت سمية الخشاب قائلة: إنها ليلة الجمعة ولن أمضي وقتًا طويلاً فلدي أن أقوم بتصفيف شعري، وأضع مكياجي.


وتشارك سمية الخشاب، في السباق الرمضاني بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

 

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.


ويعمل محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.

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