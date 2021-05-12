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14 رسالة من وزيرة البيئة خلال مشاركتها في حوار بطرسبرج

الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:04 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
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أدلت الدكتورة ياسمين فؤاد، بعدة تصريحات مهمة خلال مشاركتها في الشق الوزاري للدورة الـ ١٢ من حوار بطرسبرج حول المناخ عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بدعوة من وزيرة البيئة الألمانية - السيدة سفينيا شولز والسيد ألوك شارما - الرئيس المعين للمؤتمر السادس والعشرون للدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP26)، وبحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وعدد 40 وزيرًا من جميع أنحاء العالم.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة البيئة:
1_ أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاستثمار في التكيف يتم من خلال خطوات عملية تبدأ قبل مؤتمر الأطراف (COP26).

2- أكدت التقدم في تحقيق الهدف العالمي للتكيف يستدعي المضي قدمًا في العمل الفني في إطار لجنة التكيف والنظر في مقاييس تقييم الاحتياجات.

3- دعمت وزيرة البيئة فكرة عقد اجتماعات وموائد مستديرة للتكيف قبل مؤتمر الأطراف لتحديد مسارات العمل.

4- شددت على ضرورة وضع بند في جدول أعمال مؤتمر الأطراف لمناقشة الهدف العالمي للتكيف من منظور عالمي وتعبئة الإرادة السياسية نحوه.

5- ونوهت الوزيرة بأهمية الدور الذي يلعبه وزراء البيئة في البلدان المختلفة لخدمة هذه القضية من خلال عرضهم لجهود التكيف التي تبذلها دولهم على المجتمع العالمي وتسليط الضوء على الفجوات والاحتياجات لتحقيق الهدف العالمي للتكيف.

6- أكدت أن دور وزراء البيئة يتمثل في تشجيع الدول على إعداد بلاغات التكيف لإبراز صورة التكيف بشكل أكبر وضمان تحقيق التوازن مع التخفيف.

7- ولفتت وزيرة البيئة إلى الارتباط الكبير بين إجراءات التعامل مع آثار التغيرات المناخية وصون التنوع البيولوجي والنظام البيئي.

8- وقالت فؤاد إنه من أجل تحقيق التكامل فى العمل المناخي لابد من اتخاذ خطوات جادة وحلول غير تقليدية على المستوى المحلي.

9- وأضافت الوزيرة أن مصر خلال العامين الماضيين استثمرت جهودها لخدمة قضية تغير المناخ وانتهجت نهجًا جديدًا يضع البعد البيئي كأولوية عند البدء في أي مشروع.

10- وشدد "فؤاد"، على أن مصر تعمل على دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية.

11- وأشارت إلى سعى مصر أيضًا إلى تغيير أنماط القطاع المصرفي في مصر ليتواكب مع ما أعلنته البنوك التنموية الدولية بشأن عدم تمويل مشروعات تؤثر بصورة مباشرة على زيادة حدة التغيرات المناخية.

12- وتابعت الوزيرة أن الوزارة تعمل جاهدة مع البنك المركزي المصري من أجل إنشاء وحدات لتغير المناخ داخل البنوك.

13- وأردفت أن فكرة الخطط الوطنية للتكيف ليست لتحديد أولويات المشاريع فقط، ولكنها تعني كيفية تجميع الاستثمارات واستخدامها للتكيف.

14- كما أكدت على تحديد آليات العمل التي تمكن من العمل مع المجتمع المحلي ومع المستثمر المحلي من خلال المشاريع الابتكارية المحلية التي ستجلب المزيد من التكيف والمرونة الي تلك المجتمعات.

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ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوابة الفجر الفجر

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