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مياه البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ لإستقبال عيد الفطر المبارك

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
محمد طه
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اعلنت شركة مياه البحر الاحمر حالة الطوارئ وانهاء استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث وجه المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الاحمر، بالعمل بنظام النوبتجيات بالمحطات والروافع طوال اليوم، خلال فترة العيد ضمن خطة الطوارئ التي يتم العمل بها خلال الأعياد والمناسبات لضمان جودة الخدمة التى تقدمها الشركة.


ومن جهة اخري تناشد الشركة المواطنين ترشيد استهلاك مياه الشرب خلال فتره العيد وعدم اهدارها واستخدامها في غير الاغراض المخصصه لها حيث من المتوقع زيادة في استخدامات المياه خلال تلك الفتره.

ويواصل الخط الساخن اعماله طوال ٢٤ ساعه في استقبال استفسارات وشكاوي المواطنين والتعامل معها علي الفور.

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