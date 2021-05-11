البيئة تصدر عدة قرارات بشأن المحميات الطبيعية خلال عيد الفطر

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم عددة قرارات مهمة، ومنها إغلاق المحميات الطبيعية المركزية بالإضافة إلى منع الزيارة للرحلات والتجمعات وسائل النقل العامة أو اتوبيسات الرحلات بمحميات البحر الاحمر خلال اجارة عيد الفطر المبارك تنفيذا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.



وأكدت ياسمين فؤاد على استمرار العمل والسماح بمحميات البحر الأحمر بالزيارات لمراكب الركوب بالأجر والنزهة الخاصة والسفاري لتنفيذ رحلات الغوص والسنوركلينج بالإضافة إلى الزيارات الأرضية بوسائل النقل الخاصة وزيارات الأفواج السياحية مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل شركات السياحة المنظمة.



وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تلك القرارات يتم العمل بها فى الفترة من 12 إلى 16 مايو الجارى للحد من التجمعات المحتملة للحفاظ على صحة المواطنين نظرا لما تشهده المحميات من اقبالا كبيرا فى ذلك الوقت من كل عام من الزوار للاستمتاع بالطبيعة الخلابة فى مصر