مستقبل وطن يقيم معرض ملابس بالمجان للايتام والآسر الاكثر احتياجا بمركز اطسا بالفيوم



انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعي، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.



وتفعيلا لدور حزب مستقبل وطن ومشاركته للدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن لتخفيف العبئ عنه ودعم الأسر الأكثر أحتياجا في محافظة الفيوم تحت رعاية النائب عبد القادر الجارحي أمين الحزب بمحافظة الفيوم.



اقمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز إطسا برئاسة عماداللواج،معرضا لتوزيع الملابس الجديدة على الايتام والأسر البسيطة والأكثر احتياجا، وذلك في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم.



حضر الإفتتاح النائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب وأمين تنظيم المحافظه،والنائب كمال أبوجليل عضو مجلس النواب،والنائب وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ،والنائب حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ.وأحمد الروبى امين مساعدالمركز والسادة امناء الامانات النوعية بالمركزوليد عبدالعزيز أمين تنمية الموارد،وحسام ضيف الله أمين الشئون البرلمانيه وأمناء الوحدات الحزبيه واعضاء الحزب.



أشار أمين المركز ان المعرض يأتي في إطار المشاركة المجتمعية للحزب لدعم اهالينا البسطاء وذلك ضمن الحملات ومبادرات الخير التي يطلقها الحزب حتي تحقق اهدافها بالكامل لصالح المواطن البسيط



فيما أكد النواب أن المعرض هو نموذج لمساعدة أهالينا.من البسطاء جدير بالذكر أن المعرض يأتي في سلسلة معارض أخري سيطلقها حزب مستقبل وطن بالفيوم في إطار خطه الحزب المركزية الهادفة لتفعيل مبادرة الرئيس حياة كريمة لشعب عظيم، وكذلك لمساندة الحكومه من أجل سد احتياجات المواطنين، وصولا للأسر الأكثر احتياجا ولغير القادرين بقري ومراكز محافظة الفيوم.