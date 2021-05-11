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رامز جلال يكشف عن تحضيرات "رامز عقله طار"

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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كشف الفنان الفنان رامز جلال، كواليس تحضير برنامج "رامز عقله طار"، علي مدار هذا الموسم وتحدث عن كواليس التصوير في الحلقة التاسعة والعشرون اليوم من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.


تحدث عن كواليس تحضير البرنامج بكل اجزاؤه وشعوره في كل حلقة حيث تحدث عن صنع كبسولة الهوب دروب قائلا: "أنها صنعت مخصصة بأمريكا ولها صفات خاصة".


وتابع كلامه قائلاً: "عن تفاصيل إنشاء حمام السباحة والوقت الذي استُغرق فيه".



واضاف قائلا: "من نوادر البرنامج اللي مش هنساها اللحظة اللي كنت بضرب فيها الضيوف في لعبة البينت بول، بعتذر لاي حد جاله تسلخات بسببي".


يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار" ، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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