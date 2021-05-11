Advertisements

دار الافتاء تعلن بعد غد الخميس أول أيام عيد الفطر

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، الموافق الحادي عشر من شهر مايو لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأكدت الدار أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثاني عَشر من شهر مايو لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق الثالث عَشر من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا.

أخبار تهمك

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على إعادة جلاد الحراس إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم مصير كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

منذ 43 دقيقة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ 43 دقيقة

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ ساعتين

لاوتارو مارتينيز يعلق على مفاوضات ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

سر غضب نجوم الأهلي الكبير قبل موقعة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 20 ساعة

15 مليون جنيه تفصل الأهلي عن صفقة انتظرها طويلا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
05:39 م

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

10:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق