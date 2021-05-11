رامز جلال يكشف عن نتائج استفتاء أفضل قفزة





كشف رامز جلال، عن حصول المدير الفني طارق يحي على جائزة احسن واقعة في برنامج " رامز عقله طار" ثم يليه بالمركز الثاني ويزو ثم المطربة المغربية أسماء لمنور ثم يليه بالمركز الرابع الفنان السوري معتصم النهار ثم المركز الخامس الفنان محمد هنيدي.





يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار" ، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

كشف الفنان الفنان رامز جلال عن استفتاء أحسن واقعة في برنامج " رامز عقله طار " علي مدار هذا الموسم في التاسعة والعشرون اليوم من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.