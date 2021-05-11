المفتي: صلاة العيد سنة مؤكدة وهذه صيغة التكبير الصحيحة (فيديو)

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.



وقال المفتي خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام"، الذي يذاع على قناة صدى البلد: لم ترد صيغة مخصوصة للتكبير في العيد بالسنة المطهرة، وصيغة المصريين صيغة شرعية صحيحة لا وجه مطلقًا لاعتراض البعض عليها، فقد قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن".



واختتم المفتي قائلًا: ينبغي التخلص من مظاهر الخصام والخلافات التي تكون بين المتخاصمين وخاصة مع الجيران والأهل والأرحام، مع ضرورة بر الوالدين وتبادل الزيارات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والعطف على الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات؛ لِمَا في ذلك من جلب المودة والمحبة بين الناس وإدخال السرور على قلوبهم، فضلًا عن بذل الدعاء بقبول ما سبق هذا اليوم وما قارنه من أعمال صالحة، وتبادل التهاني المشروعة بين المسلم وأخيه بقدوم العيد.

