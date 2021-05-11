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ديوان الوقف السني وكردستان العراق يعلنان يوم الخميس أول أيام عيد الفطر

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن ديوان الوقف السني في العراق اليوم الثلاثاء، أن يوم الخميس المقبل أول أيام عيد الفطر.

 

وذكر بيان عن الديوان أن "الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال لم تثبت اليوم، وبالتالي يعتبر يوم غد الأربعاء مكملا لشهر رمضان، والخميس المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك".

 

من جهتها أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان العراق، أن يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر.

 

وفرضت السلطات العراقية حظرا للتجوال الشامل، يبدأ منتصف الليلة إلى الثاني والعشرين من الشهر الحالي، في محاولة للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا.

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