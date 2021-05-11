خالد الجندي: رمضان هذا العام يختلف بانضباط الناس عن العام السابق

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن حزنه لانقضاء شهر رمضان، قائلا: "نأمل أن يعوضنا الله في مصيبتنا خيرا"، مشيرا إلى أن مضي أيام الخيرات سريعا "مصيبة".



وأشار "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، إلى أننا نتمنى أن تكون السنة كلها رمضان لما فيه من خير، حيث يتسابق الجميع للخيرات، وتوقف المعاصي، مضيفا أننا لم نلاحظ مخالفات كبيرة في سلوكيات الناس في رمضان هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.



وأضاف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، "لا ندري أن كان هذا الالتزام زيادة إيمان أم خوف من الكورونا التي ساعدت في الانضباط"، لافتا إلى أن الناس لم يتوقفوا عن مساعدة بعضهم البعض.

