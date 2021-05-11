رامز جلال يحصد نتيجة الاستفتاء في لعبة "البينت بول"





حصل لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي علي المركز الأول في لعبة البينت بول والتي كانت ضمن فقرات مقلب البرنامج ثم يليه بالمركز الثاني حمو بيكا ثم يليه بالمركز الثالث الفنان حمادة هلال.





يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار" ، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

كشف الفنان الفنان رامز جلال عن استفتاء الأفضل في لعبة البينت بول في برنامج " رامز عقله طار " علي مدار هذا الموسم في التاسعة والعشرون اليوم من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.