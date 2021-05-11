الزمالك يعلن تعافى أبو جبل من كورونا

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تماثل محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، للشفاء من إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد سلبية المسحة التي خضع لها الحارس مؤخرا.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن أبو جبل سيعود للمشاركة في تدريب اليوم الثلاثاء الذي سيقام على ملعب النادي، في إطار الاستعدادات لمباراة إنبي المقبلة.

ويستأنف الزمالك تدريباته استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.