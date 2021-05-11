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اختبار طبي يحسم موقف نجم الزمالك من العودة للتدريبات الجماعية

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أكد الدكتور  محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن عبد الله جمعة لاعب الفريق سيخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية من عدمه.

 

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة أبعدته عن الفريق في المباريات الماضية، وأكد رئيس الجهاز الطبي أنه لن يسمح لعبد الله جمعة بالمشاركة في التدريبات إلا  بعد التأكد من جاهزيته.

 

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.

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