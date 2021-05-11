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اختبار طبي يحسم موقف نجم الزمالك من العودة للتدريبات الجماعية
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 08:00 م
محمد زكي
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أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن عبد الله جمعة لاعب الفريق سيخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية من عدمه.
وكان
اللاعب قد تعرض لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة أبعدته عن الفريق في
المباريات الماضية، وأكد رئيس الجهاز الطبي أنه لن يسمح لعبد الله جمعة
بالمشاركة في التدريبات إلا بعد التأكد
من جاهزيته.
ويستأنف
الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم
الجمعة المقبل في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.
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