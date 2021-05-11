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موسيماني يمنح الفريق راحة غداً ويستأنف مرانه الخميس

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة غدا من التدريبات، ‏على أن يستأنف مرانه يوم الخميس المقبل لمواصلة التحضير لمواجهة صن داونز الجنوب ‏إفريقي التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف للمجموعة ‏التي شاركت في مباراة  الزمالك التي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد القاهرة ضمن ‏منافسات الجولة ال21 في بطولة الدوري الممتاز وذلك للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ‏فيما خاض باقي اللاعبين فقرة بدنية وتدريبات الكرة.‏

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد أكد على إغلاق ملف بطولة الدوري بنهاية مباراة ‏الزمالك التي أقيمت أمس والتركيز في مباراة صن داونز، وذلك خلال حديثه مع اللاعبين قبل ‏انطلاق المران.‏

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