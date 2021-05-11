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الاستثمارات المباشرة للصناديق السيادية تضاعفت إلى 65.9 مليار دولار في 2020

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
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 قال تقرير نشر اليوم الثلاثاء إن الاستثمارات المباشرة لصناديق الثروة السيادية تضاعفت تقريبا في 2020 إلى 65.9 مليار دولار وإن حصة كبيرة من ذلك المبلغ استثمرت في الداخل مع سعي تلك الصناديق لتخفيف وطأة أزمة كوفيد-19 على اقتصاداتها.

وأضاف التقرير، الذي أعده المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية “المؤسسات الاستثمارية، ومن بينها صناديق الثروة السيادية، دخلت الجائحة بمستويات مرتفعة من السيولة النقدية.”

“ولذلك فإنها كانت جاهزة لدعم الاقتصادات المحلية أو الشراء لاقتناص الفرص في أسواق دولية كانت في أزمة في مارس 2020″، وفق التقرير.

وبحسب التقرير، وجهت الصناديق السيادية استثمارات مباشرة بقيمة 48.9 مليار دولار إلى الأسهم، أو أكثر من ضعفي المبلغ الذي استثمرته في 2019، بينما استثمرت 9.1 مليار دولار في العقارات و8.2 مليار دولار في البنية التحتية.

وطُلب من صناديق سيادية كثيرة دعم شركات محلية في أعقاب لجائحة في 2020.

وعلى سبيل المثال ضخ صندوق الثروة السيادية في تركيا 21 مليار ليرة (2.5 مليار دولار) في ثلاثة بنوك مملوكة للدولة.

وقال التقرير إنه في 2020، ونتيجة للجائحة، وجهت الصناديق السيادية 22% من كل رؤوس أموالها نحو استثمارات مباشرة في أسواقها المحلية.

ويقارن ذلك مع متوسط بلغ حوالي 13% في السنوات الخمس السابقة.

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