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خبيرة تغذية: التوت البري بديل عن ممارسة الرياضة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن تناول عشب الفولينك ما بين الفطار والسحور يؤدي إلى تقليل تناول السكريات، وغلق الشهية تجاه السكريات، كما أن تناول الجرسنيا يغلق الشهية على مدار اليوم.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن تناول التوت البري يزيد من معدل الحرق، ويعد بديل عن ممارسة الرياضة إلى حد كبير، وهذا أمر مهم في ظل أن البعض لا يستطيع ممارسة الرياضة، بسبب ظروف عمله أو مشاكله الصحية.

وأشارت إلى أن أكثر شيء يتأثر من مرض السمنة في الجسم هي العظام، معقبة: "العظام اللي ربنا خالقها عشان تشيل 60 كيلو، مستحيل تشيل 90 كيلو بنفس الأريحية، وبدون أي ضرر".

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